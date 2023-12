Las 5 frases más importantes del primer discurso de Javier Milei como presidente de Argentina

En un giro en la política argentina, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con un discurso enérgico y lleno de declaraciones polémicas. A continuación, en Unotv.com presentamos las 5 frases más destacadas durante el inicio de su mandato.

Javier Milei, economista libertario y ultraliberal, juró este domingo como presidente de Argentina, aplicar un tratamiento de shock para sacar al país de una crisis económica. Milei, de 53 años, siguió el protocolo de mandato y juró:

Con esta frase, recibió del mandatario saliente, Alberto Fernández, la banda y el bastón presidencial. Así te lo informamos:

Javier Milei, también prometió este domingo una “nueva era” de “paz y prosperidad” con su gobierno.

Javier Milei cerró su primer discurso como Presidente de la Nacion citando el Libro I de los Macabeos: "La victoria en la batalla no depende de los soldados, sino de las fuerzas del cielo"

El mandatario tendrá, sin embargo, libertad para decidir una devaluación del peso y algunas medidas de reducción del gasto. La dolarización, un tema central de su campaña, quedó en suspenso a la espera de los primeros resultados de su plan económico. En la escalinata del Congreso, frente a sus seguidores congregados en la plaza contigua al edificio, añadió:

Argentina registra una inflación anualizada de más de 140% y una tasa de pobreza superior a 40%. Para enfrentar esa crisis, Milei propone medidas drásticas en recorte del gasto público, reducción del Estado y liberalización en un país acostumbrado por años a subsidios y déficit fiscal.

El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, advirtió en su discurso de investidura que será necesario hacer un fuerte ajuste fiscal y subrayó que:

“En el corto plazo la situación empeorará, luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo… No hay plata, no hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock”.

Javier Milei, presidente de Argentina