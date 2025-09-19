GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

A partir de este sábado, los visitantes podrán volver a subir a las torres de Notre Dame de París, totalmente restauradas tras el incendio de 2019. El presidente francés Emmanuel Macron acudió este viernes al lugar para celebrar la reapertura.

El recorrido turístico, que había permanecido cerrado desde el 15 de abril de 2019, se reorganizó y rediseñó para convertirse en una experiencia inspiradora, según explicó Marie Lavandier, presidenta del Centro de Monumentos Nacionales (CMN).

Una experiencia panorámica

Para llegar a lo alto de las torres es necesario subir 424 peldaños, un esfuerzo que recompensa con una vista panorámica de 360 grados de París. La visita, de 45 minutos, comienza en la torre sur, donde se construyó una escalera de doble vuelta en roble macizo que permite acceder al campanario.

En las terrazas, a 69 metros de altura, los visitantes pueden contemplar las dos campanas principales de la catedral, incluida Emmanuel, de más de 13 toneladas. El recorrido pasa por el patio de las cisternas, desde donde se observa el nuevo armazón de madera conocido como “bosque”, reconstruido tras el incendio. El descenso se realiza por la torre norte.

La entrada a las torres está limitada a 400 mil visitantes al año, con acceso de 19 personas por turno. La visita a la catedral es gratuita, mientras que el acceso a las torres cuesta 16 euros (19 dólares).

Obras de restauración

La torre norte fue la prioridad, ya que las llamas comenzaron a atacar su campanario. Se sustituyeron las vigas calcinadas y se descolgaron ocho campanas para revisar posibles daños, en una compleja operación técnica que requirió levantar 150 toneladas con gatos hidráulicos.

Aunque la torre sur no resultó afectada por el fuego, también fue restaurada, pues sus vigas estaban dañadas y la cubierta de plomo del tejado se renovó. Además, se instalaron equipos de seguridad contra incendios y sistemas para mejorar la experiencia de los visitantes.

Las obras de restauración de las torres se financiaron en la fase 2 del proyecto, con un presupuesto de 552 millones de euros (616 millones de dólares).

Próximos trabajos en la catedral

Tras la reapertura de la catedral en diciembre de 2024 y ahora el acceso a las torres, los trabajos continúan. El siguiente objetivo será la renovación del ábside, en el extremo este del edificio, señaló Philippe Jost, presidente del organismo a cargo de la restauración.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]