Líderes de los BRICS se reúnen virtualmente en plena tensión con Trump

Foto: AFP/ Ilustrativa

Los líderes de los BRICS iniciaron este lunes una reunión virtual convocada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la tensión comercial con Donald Trump, quien impuso nuevos aranceles a países del bloque. El encuentro, que busca reforzar la defensa del multilateralismo, cuenta con la participación de Xi Jinping, Vladimir Putin y Cyril Ramaphosa, de acuerdo con los gobiernos involucrados.

Según la presidencia brasileña, la cumbre virtual tiene como objetivo central reafirmar la cooperación entre estas economías emergentes —Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— frente a la presión de Estados Unidos. Al cierre del encuentro se prevé un comunicado conjunto.

BRICS defienden el multilateralismo ante los aranceles de Trump

La reunión se da luego de que el mandatario estadounidense aplicara tarifas punitivas de hasta 50% a las exportaciones brasileñas. Esto provocó una fuerte reacción de Lula, quien acusó a Trump de comportarse como un “emperador” y de castigar a Brasil por no alinearse con su agenda.

Washington también sancionó a jueces y funcionarios brasileños, en un intento por favorecer al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, que enfrenta un proceso judicial en la Corte Suprema de Brasil por su presunto intento de dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Trump ya había confrontado a los BRICS en bloque

El choque actual no es nuevo. En julio, Trump había dirigido sus críticas contra los BRICS en su conjunto, acusando al bloque de “socavar la economía mundial” con políticas que desafían el liderazgo estadounidense. Ahora, la tensión se traslada a un plano bilateral con Brasil y refuerza la apuesta del bloque por presentarse como un contrapeso en la diplomacia global.

La expectativa está puesta en el comunicado final de esta cumbre, donde se espera que los BRICS cierren filas en defensa del multilateralismo y envíen un mensaje directo a Washington.