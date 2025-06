Benjamin Netanyahu lanzó un llamado directo al pueblo de Irán: “Llegó el momento de levantarse contra el régimen maléfico y opresivo que los gobierna”, declaró el primer ministro de Israel este viernes, tras encabezar una de las mayores operaciones militares de la historia contra instalaciones nucleares iraníes.

En un mensaje en video dirigido al “noble pueblo iraní”, Netanyahu instó a los ciudadanos a unirse por su libertad y legado histórico. “Defiendan su bandera y su dignidad”, pidió, mientras Israel lanzaba una operación militar masiva bautizada como “León Ascendente”, en respuesta a amenazas del régimen de Teherán.

El ataque, que incluyó bombardeos sobre bases nucleares y militares, dejó a varios altos mandos iraníes sin vida. Entre ellos, el jefe del Estado Mayor del ejército, el líder de los Guardianes de la Revolución y el comandante de la fuerza aeroespacial.

Horas después, Irán disparó decenas de misiles hacia territorio israelí, hiriendo a siete personas en el centro del país, según autoridades. Las sirenas sonaron en Jerusalén, y se ordenó a la población acudir a refugios. Israel calificó el ataque como cruce de una “línea roja” al afectar a civiles.

Moments ago, Israel launched Operation “Rising Lion”, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.



This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat.



——



Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu: pic.twitter.com/XgUTy90g1S