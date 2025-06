Un camión de carga quedó colgando al borde de un puente colapsado tras un deslizamiento de tierra en el condado de Sandu, provincia de Guizhou, China, este martes 24 de junio de 2025. El incidente fue captado en video y difundido en redes sociales. El material muestra al conductor atrapado dentro de la cabina, en una situación crítica.

En la grabación, se escucha al conductor y a la persona que filma señalar que no hay señal de red móvil para pedir ayuda. “Llamé a los bomberos pero no puedo comunicarme”, dice el conductor. Quien graba responde: “Hermano, tienes suerte, esto es peligroso. Sólo puedes esperar a que lleguen los bomberos”.

Chinese social media video shows a truck partially hanging from the edge of the #Houzihe bridge, with the driver inside. The truck was the only vehicle on the bridge at the time of collapse and the driver was later rescued, according to local authorities. https://t.co/F4c7qxBfKm pic.twitter.com/27FbVOGEpk