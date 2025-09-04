GENERANDO AUDIO...

Foto: Generada con IA

Un autobús de dos pisos se accidentó la mañana de este jueves 4 de septiembre en Victoria Street, Westminster, cerca de la estación de tren London Victoria, dejando un saldo de 17 personas heridas, según confirmaron las autoridades locales.

Detalles del incidente

El hecho ocurrió poco después de las 8:00 de la mañana, en plena hora pico en Londres, cuando el vehículo subió a la acera y chocó frente a la transitada estación.

De acuerdo con la Policía Metropolitana, 15 personas, incluido el conductor, fueron trasladadas a hospitales cercanos. Otras dos recibieron atención médica en el lugar y no requirieron traslado. Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos ni heridas de gravedad que pongan en riesgo la vida.

Respuesta de emergencia

La magnitud del accidente provocó una amplia movilización de servicios de emergencia. Acudieron al sitio equipos de bomberos, paramédicos, agentes de policía y una ambulancia aérea.

El Servicio de Ambulancias de Londres informó que desplegó múltiples recursos, entre ellos paramédicos especializados en áreas de alto riesgo, un vehículo de apoyo y personal de respuesta avanzada.

Investigación en curso

La zona fue acordonada y Victoria Street permanece cerrada entre Wilton Road y Buckingham Palace Road, mientras se realizan labores de limpieza y peritaje. Además, se reportó un derrame de diésel en la vía, por lo que las autoridades establecieron restricciones preventivas, como la prohibición de fumar en el área.

La jefa de Policía de distrito, Christina Jessah, indicó que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente. Asimismo, hizo un llamado a posibles testigos o personas con grabaciones de cámaras de tablero o teléfonos móviles a que se pongan en contacto con las autoridades.

Testimonios y reacciones

Algunos transeúntes señalaron, según el diario local The Sun, que el autobús viajaba a gran velocidad antes de salir de la vía. Testigos también describieron que varios ciudadanos y personal de un gimnasio cercano ayudaron a los lesionados en los primeros momentos posteriores al impacto.

Por su parte, Transport for London (TfL) expresó su solidaridad con los heridos y aseguró que trabaja junto a la policía y la empresa operadora para esclarecer lo ocurrido.

Panorama actual

Las autoridades prevén que esta zona de Londres permanecerá cerrada por varias horas mientras se retiran los escombros y se concluye la atención de emergencia. No se han realizado arrestos relacionados con el caso.

