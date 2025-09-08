Evacúan terminal de aeropuerto en Londres por materiales peligrosos
El aeropuerto de Heathrow, en Londres, informó que la Terminal 4 fue cerrada y evacuada mientras los servicios de emergencia respondían a un posible incidente con materiales peligrosos que, de a acuerdo con reportes, ocurrió en la zona de registro.
Bomberos de Londres responden al llamado
El Cuerpo de Bomberos de Londres señaló que fueron notificados del incidente a las 17:01 horas (horario local) de este lunes y desplegaron equipos de las estaciones de Feltham, Heathrow, Wembley y otras cercanas para evaluar la situación.
Un portavoz indicó que se trataba de un posible incidente con materiales peligrosos, por lo que se aplicaron medidas de precaución y se desalojó la terminal.
[TAMBIÉN PUEDES LEER: Avioneta sufre accidente en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca]
Operaciones en el resto del aeropuerto continúan
A través de un comunicado en la red social X, Heathrow pidió a los pasajeros no viajar a la Terminal 4, mientras personal del aeropuerto atiende a quienes ya se encontraban en el lugar.
La administración aclaró que todas las demás terminales operan con normalidad, pese al cierre temporal de la Terminal 4.