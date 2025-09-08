Evacúan terminal de aeropuerto en Londres por materiales peligrosos

Terminal de aeropuerto en Londres cerrada por materiales peligrosos
El aeropuerto de Heatrow en Londres es uno de los mas transitados, Foto: Getty

El aeropuerto de Heathrow, en Londres, informó que la Terminal 4 fue cerrada y evacuada mientras los servicios de emergencia respondían a un posible incidente con materiales peligrosos que, de a acuerdo con reportes, ocurrió en la zona de registro.

Bomberos de Londres responden al llamado

El Cuerpo de Bomberos de Londres señaló que fueron notificados del incidente a las 17:01 horas (horario local) de este lunes y desplegaron equipos de las estaciones de Feltham, Heathrow, Wembley y otras cercanas para evaluar la situación.

Un portavoz indicó que se trataba de un posible incidente con materiales peligrosos, por lo que se aplicaron medidas de precaución y se desalojó la terminal.

Operaciones en el resto del aeropuerto continúan

A través de un comunicado en la red social X, Heathrow pidió a los pasajeros no viajar a la Terminal 4, mientras personal del aeropuerto atiende a quienes ya se encontraban en el lugar.

La administración aclaró que todas las demás terminales operan con normalidad, pese al cierre temporal de la Terminal 4.

