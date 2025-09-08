GENERANDO AUDIO...

El aeropuerto de Heatrow en Londres es uno de los mas transitados, Foto: Getty

El aeropuerto de Heathrow, en Londres, informó que la Terminal 4 fue cerrada y evacuada mientras los servicios de emergencia respondían a un posible incidente con materiales peligrosos que, de a acuerdo con reportes, ocurrió en la zona de registro.

Bomberos de Londres responden al llamado

El Cuerpo de Bomberos de Londres señaló que fueron notificados del incidente a las 17:01 horas (horario local) de este lunes y desplegaron equipos de las estaciones de Feltham, Heathrow, Wembley y otras cercanas para evaluar la situación.

Un portavoz indicó que se trataba de un posible incidente con materiales peligrosos, por lo que se aplicaron medidas de precaución y se desalojó la terminal.

Operaciones en el resto del aeropuerto continúan

A través de un comunicado en la red social X, Heathrow pidió a los pasajeros no viajar a la Terminal 4, mientras personal del aeropuerto atiende a quienes ya se encontraban en el lugar.

La administración aclaró que todas las demás terminales operan con normalidad, pese al cierre temporal de la Terminal 4.

