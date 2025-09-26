GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el foro diplomático más importante del mundo y creado en 1945 para promover la paz y la cooperación internacional, ha sido testigo de momentos de alta seriedad, pero también de instantes que parecían salidos de una película.

Desde discursos que baten récords en duración hasta gestos de líderes que se vuelven virales, la tribuna de Nueva York ha albergado la historia más curiosa del organismo.

Los momentos más extraños en la historia de la ONU

Discurso maratónico de Fidel Castro

El 26 de septiembre de 1960, el líder cubano Fidel Castro subió al podio de la Asamblea General y pronunció el discurso más largo en la historia de la ONU. Pese a que bromeó diciendo que intentaría ser breve, su intervención se extendió por 4 horas y 29 minutos. El tema era la Revolución Cubana y el imperialismo, un mensaje tan extenso que ha pasado a la historia como una prueba de resistencia para diplomáticos y traductores.

El Zapato de Kruschev

El exlíder soviético, Nikita Kruschev, protagonizó un inolvidable momento en 1960, durante el apogeo de la Guerra Fría, al protestar enérgicamente durante un debate, levantando incluso el rumor de haberse quitado el zapato para golpear repetidamente el escritorio.

Sin embargo, en los archivos en video de las Naciones Unidas no aparece, no así cuando pegó en varias ocasiones con su puño el podio, declarando: “No podrán silenciar la voz de los pueblos”.

Hugo Chávez y el olor a “Azufre”

Uno de los momentos más explosivos del organismo internacional ocurrió en septiembre de 2006. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, tomó la palabra un día después de que lo hiciera el entonces mandatario de Estados Unidos, George W. Bush. Chávez no se guardó nada y comenzó su discurso con una frase que le dio la vuelta al mundo:

“Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Ayer el señor presiente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el ‘diablo’, vino aquí hablando como dueño del mundo, un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso”.

Hugo Chávez.

El comentario, que comparó a Bush con una figura demoníaca, generó una mezcla de risas nerviosas y aplausos en la sala, y quedó grabado como un icónico acto de desafío político en el foro internacional.

Moammar Gadhafi rompe carta de la ONU

En su primera visita en 2009, el mandatario de Libia, Muammar Gadafi, habló durante 96 minutos. En su discurso mostró la Carta de la ONU rota ante el pleno y la criticó, señalando que “no se debe llamar Consejo de Seguridad, sino Consejo del Terror”.

Asimismo, juzgó a Estados Unidos por el asesinato de John F. Kennedy.

Foto: AFP.

La Bomba de Netanyahu

El mensaje también se ha transmitido de forma gráfica y personal. En 2012, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, buscó dramatizar la amenaza nuclear de Irán ante la Asamblea.

En lugar de sólo hablar, mostró un dibujo de una bomba y trazó una línea roja con un marcador para indicar el punto en el que la comunidad internacional debía actuar. La simpleza del dibujo, que parecía salido de un cómic, se convirtió inmediatamente en un meme global.

Foto: AFP.

Asamblea General más solitaria: era COVID-19

Las crisis también han forzado momentos extraños. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la Asamblea General de 2020 tuvo que realizarse de forma casi virtual. En lugar de tener a líderes mundiales amontonados en la tribuna, el gran salón estaba casi vacío.

Los discursos de presidentes y primeros ministros se grabaron en sus respectivos países y se transmitieron en video. Un momento el cual demostró que, incluso el organismo más formal, debía adaptarse a la nueva normalidad digital.

Líder de Nueva Zelanda llega con su bebé

La rigidez de la diplomacia ha sido rota, en raras ocasiones, por la realidad de la vida. Un momento inesperado y tierno ocurrió cuando la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pronunció su primer discurso en la ONU en 2018, pero llevando también a su bebé.

Mientras hablaba la mandataria, su pareja Clarke Gayford, sostenía al bebé de 3 meses. Este gesto, más allá de ser una distracción, se convirtió en un símbolo sutil de los desafíos de la maternidad en los altos niveles de poder.

Foto: AFP.

Delegados abandonan discurso de Netanyahu

El momento más reciente lo protagonizó nuevamente el primer ministro de Israel, en la sesión de la asamblea general del 26 de septiembre de 2025, cuando decenas de delegados abandonaron el salón justo cuando Benjamin Netanyahu subía al podio pronunciar su discurso del que sobresalió su postura sobre la creación del estado Palestino, señalando que aceptarlo sería un “suicidio nacional” para Israel, y aseguró que quiere “terminar el trabajo” en Gaza “lo más rápido posible”.

Entre lo solemne y lo insólito, la historia de la ONU demuestra que incluso en los escenarios más formales hay espacio para lo inesperado.