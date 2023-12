¡De ahí viene el Grinch! ¿Qué países no celebran la Navidad y por qué?

Hay muchos países que no celebran la Navidad. Fotos: Shutterstock

Las fiestas decembrinas son muy especiales para muchas personas. Sin embargo, hay países que, así como el Grinch, no celebran la Navidad. ¿Cuáles son? Te lo vamos a contar.

¿Qué países no celebran la Navidad y por qué?

Arabia Saudita

Es uno de los países que no celebra la Navidad, porque es vista como un acto infractor. Ante ello, existe un reglamento que prohíbe cualquier celebración anual.

Argelia

En este país la mayor parte de la población es del Islam, por lo tanto, a pesar de no ser prohibida, la Navidad sí es mal vista, así que no hay difusión.

Brunéi

En 2015, el sultán del país, Muda Hassanal Bolkiah, prohibió a un sector de la población, de religión musulmana, exhibir cualquier símbolo o signo referente a la Navidad.

Sin embargo, el resto de los habitantes sí pueden seguir la tradición y festejos, aunque la condición es hacerlo de manera discreta y privada.

Corea del Norte

Es otro de los países que no celebra la Navidad. En 2016, Kim Jong-un reemplazó esta celebración por el natalicio de su abuela, Kim Jong-suk, quien participó en la guerrilla comunista.

Actualmente, la fecha es conocida por ser el día de “La sagrada madre de la revolución”. En tanto, quienes desean festejar, deben hacerlo con mucha cautela, ya que podrían ser arrestados.

China

Desde 2018, China prohíbe cualquier festejo relacionado con la Navidad. A pesar de ello, Hong Kong, Pekín y Shanghái sí celebran la festividad.

Somalia

El país de África Oriental es otro de los que no celebran la Navidad. En 2015 se puso fin a los festejos, porque, según el Gobierno, son contrarias a la cultura islámica.

Tayikistán

El Gobierno prohibió la celebración de la Navidad y todo lo referente a ello, debido a que la gran mayoría de la población profesa la religión musulmana.

Asimismo, no se permiten los fuegos artificiales, cenas o regalos en Año Nuevo, por lo que, en caso de hacerlo, las familias tienen que ser muy cuidadosas.

¿Sabes de algún otro país que no celebre la Navidad? No dudes en compartirlo, ya que no sería una opción ideal para viajar en estas fechas.