Los videos más impactantes del avionazo en India que dejó más de 250 víctimas

Un avión de Air India que se dirigía a Londres se estrelló este jueves poco después del despegue en una zona residencial de la ciudad india de Ahmedabad. El accidente ha dejado poco más de 250 muertos, incluyendo víctimas en tierra.

La aeronave se estrelló en una zona donde viven y estudian médicos y sus familias. Un periodista de AFP vio cómo recuperaban cadáveres del lugar del accidente, así como la parte trasera del Boeing 787-8 Dreamliner colgando del borde del edificio contra el que chocó.

A varias horas de la tragedia, en redes sociales ya se han compartido videos sobre lo ocurrido en la India; incluso, imágenes del momento exacto en que el avión se estrelló en una zona residencial.

Entre las grabaciones, que se han hecho virales, hay una que muestra a la aeronave cuando va descendiendo hasta que desaparece e inmediatamente sale una bola de fuego producto del choque.

Otra, de acuerdo con información de la cámara, es el momento en que despega del aeropuerto de Ahmedabad a las 13:38 horas (tiempo local). La misma secuencia evidenció cómo, después, el avión perdió altura y explotó.

También han salido a la luz supuestos desperfectos que ya mostraba el vuelo de Air India. A través de X, un pasajero habría grabado momentos antes de la tragedia, destacando que el aire acondicionado no funcionaba o que las pantallas tampoco reaccionaban.

El usuario Akash Vatsa (@akku92) procedía de Delhi hasta que llegó a Ahmedabad, en donde abandonó la aeronave.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo