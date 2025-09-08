Lula ante los BRICS: presencia militar de EE. UU. en el Caribe es un “factor de tensión”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este lunes el despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe, al considerarlo un “factor de tensión” para la región. Lo hizo durante la reunión virtual de los BRICS, en la que participan también China, Rusia, India y Sudáfrica.

En su intervención de apertura, transmitida por el canal oficial de la presidencia sudafricana, Lula afirmó que la presencia de la marina estadounidense en aguas caribeñas es incompatible con la “vocación pacífica” de América Latina.

Lula critica despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El mandatario brasileño lanzó este mensaje en un contexto marcado por la crisis en Venezuela y la creciente fricción entre Washington y los BRICS. De acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump, el envío de buques de guerra al Caribe busca reforzar la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, para Lula, esta acción representa un riesgo de inestabilidad y un motivo de preocupación regional que los BRICS discuten en su cumbre virtual.

BRICS ponen atención al Caribe y a Venezuela

El tema surge mientras Caracas enfrenta nuevas presiones internacionales y cuando el bloque busca presentarse como defensor del multilateralismo. La denuncia de Lula apunta a reforzar la posición de Brasil dentro del grupo y enviar un mensaje directo a Washington sobre la importancia de la diplomacia frente a los despliegues militares.

Se espera que al cierre de la reunión, los BRICS emitan un comunicado conjunto que incluya posturas sobre seguridad y estabilidad en la región.