Lula responde a Trump: juicio a Bolsonaro “no fue una caza de brujas”

Lula rechaza versión de Trump sobre juicio a Bolsonaro. Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las declaraciones de Donald Trump, quien calificó como una “caza de brujas” la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por delitos relacionados con golpismo.

En un artículo publicado en el New York Times, Lula aseguró que el proceso judicial contra el exmandatario brasileño “no fue una caza de brujas”, y subrayó: “Me siento orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves”.

Lula defiende decisión de la Corte Suprema en el juicio a Bolsonaro

Lula destacó que la sentencia dictada contra Bolsonaro se llevó a cabo bajo los lineamientos de la Constitución de 1988. “El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar”, expuso en su texto.

El presidente brasileño señaló que las investigaciones revelaron “planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema”.

Críticas de Trump y tensiones por el juicio a Bolsonaro

Trump expresó que la condena a Jair Bolsonaro resultaba “muy sorprendente” y comparó la situación con los procesos judiciales en su contra tras los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. “Ese proceso realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo”, declaró el exmandatario estadounidense.

Por su parte, Lula afirmó: “Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y soberanía de Brasil no están sobre la mesa”.

Crisis diplomática por el juicio a Bolsonaro

El juicio contra Bolsonaro ha generado tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Washington “responderá en consecuencia” a lo que calificó como “injusta sentencia”.

La defensa del expresidente brasileño anunció que apelará la resolución ante instancias internacionales, mientras Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria en Brasilia.

