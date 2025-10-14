GENERANDO AUDIO...

Macron podría disolver la Asamblea Nacional. Reuters

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, contempla la posibilidad de disolver la Asamblea Nacional si alguna de las mociones de censura contra el Gobierno de Sébastian Lecornu prospera en el Parlamento. La medida abriría la puerta a elecciones anticipadas en caso de que el Ejecutivo pierda la confianza de la Cámara.

De acuerdo con declaraciones de la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, Macron considera estas mociones como “mociones de disolución”, lo que implicaría un escenario político de alta tensión para el gabinete recién formado. El mandatario, según Bregeon, busca mantener la estabilidad institucional ante los desafíos legislativos.

Moción de censura contra el Gobierno de Lecornu

Durante una conferencia posterior al Consejo de Ministros, Maud Bregeon explicó que el Ejecutivo aprobó los proyectos de presupuestos generales y de la Seguridad Social, los cuales deben ser discutidos y votados antes del 31 de diciembre.

Sin embargo, el margen de maniobra del primer ministro Sébastian Lecornu es limitado. Si el Gobierno no logra el respaldo parlamentario, podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes sin votación, una herramienta utilizada en anteriores legislaturas para evitar bloqueos.

El uso de ese artículo, no obstante, incrementaría las tensiones con los grupos opositores, que ya han advertido su intención de impulsar mociones de censura si el Ejecutivo intenta aprobar los presupuestos por esa vía.

Reforma de pensiones y oposición política

Uno de los principales puntos de conflicto es la reforma de las pensiones, que continúa generando desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

El Partido Socialista anunció que promoverá una moción de censura si el Gobierno mantiene el proyecto.

Las formaciones aliadas de Macron consideran la reforma indispensable para la sostenibilidad del sistema.

La Agrupación Nacional, liderada por Marine Le Pen y Jordan Bardella, rechaza el gabinete y responsabiliza directamente a Macron por la crisis política.

En declaraciones a medios franceses, Bardella afirmó que “la casa se está derrumbando y el señor Lecornu está pintando las paredes”, en referencia a la falta de consenso dentro del Ejecutivo.

LFI exige la disolución del Parlamento

Por su parte, La Francia Insumisa (LFI) también presentó su propia moción de censura y ha solicitado abiertamente la disolución de la Asamblea Nacional.

Su líder en la Cámara, Mathilde Panot, adelantó que volverán a presentar una petición para destituir a Macron, aunque reconoció las dificultades que implica reunir los apoyos necesarios entre las distintas bancadas opositoras.

Mientras tanto, el presidente francés insiste en la necesidad de mantener el diálogo y preservar la estabilidad política, pese al escenario de incertidumbre que enfrenta su Gobierno ante las mociones de censura en curso.