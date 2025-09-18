GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte presentarán pruebas científicas y fotográficas en una corte de Estados Unidos para demostrar que la primera dama es mujer, informó su abogado Tom Clare en entrevista con la BBC.

La medida forma parte de la demanda por difamación contra la influencer estadounidense Candace Owens, quien ha promovido la versión de que Brigitte Macron nació hombre.

“Es increíblemente molesto pensar que tienes que someterte a este tipo de pruebas, pero ella está dispuesta a hacerlo. Está 100% lista para cargar con esa incomodidad para dejar las cosas claras”, dijo Clare al pódcast Fame Under Fire, de la BBC.

¿Qué pruebas presentarán los Macron?

El abogado adelantó que habrá “testimonios expertos de carácter científico” además de fotografías de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, que serán presentadas bajo las normas de la corte.

Clare subrayó que la situación ha afectado a la familia presidencial: “Cuando tu familia está bajo ataque, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea presidente de un país”, en referencia a Macron.

Owens, excomentarista de Daily Wire, ha reiterado en redes sociales que la primera dama es hombre y en 2024 aseguró que pondría en juego su “reputación profesional” con esa afirmación.

El rumor comenzó en 2021 en un video de YouTube de dos blogueras francesas. Los Macron ganaron un caso de difamación contra ellas en 2024 en Francia, pero fue revocado en 2025 por motivos de libertad de expresión.

En julio pasado, la pareja presentó su nueva demanda en Estados Unidos, acusando a Owens de “ignorar todas las pruebas creíbles en favor de dar voz a teóricos de la conspiración”, según documentos citados por la BBC.

