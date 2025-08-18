GENERANDO AUDIO...

Se reúnen en Washington. Foto: AFP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este lunes una cumbre a cuatro bandas que incluya a los europeos, como respuesta a la propuesta del estadounidense Donald Trump de reunirse solo con los mandatarios de Rusia y Ucrania.

Durante la reunión ampliada en la Casa Blanca, a la que asistieron Volodimir Zelenski, Trump y varios líderes de la Unión Europea, Macron aseguró que la seguridad de Ucrania también es un asunto de todo el continente.

“Pienso que probablemente vamos a necesitar un encuentro de cuatro partes, porque cuando hablamos de garantías de seguridad, nos referimos a la seguridad de todo el continente europeo”, dijo Macron en la reunión en la Casa Blanca a la que asiste junto con Trump, Volodimir Zelenski y varios líderes de la Unión Europea.

Macron y Merz reclaman mayor papel de Europa

Macron explicó que un encuentro entre cuatro partes es necesario porque las garantías de seguridad que se discuten afectan directamente a Europa. “Hablamos de la seguridad de todo el continente europeo”, subrayó.

En la misma línea, el canciller alemán Friedrich Merz pidió un alto al fuego en Ucrania antes de cualquier eventual cumbre tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. “No puedo imaginar que la próxima reunión ocurra sin un alto al fuego, así que trabajemos en eso y tratemos de ejercer presión sobre Rusia”, afirmó.

Trump asegura avances con Putin en Alaska

Por su parte, Donald Trump reveló que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó el viernes pasado en Alaska otorgar garantías de seguridad para Ucrania como parte de un futuro acuerdo de paz.

“En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania. Este es uno de los puntos clave que vamos a considerar”, declaró Trump, al inicio de las conversaciones multilaterales en Washington.

El mandatario estadounidense destacó que los países europeos “van a asumir gran parte de la carga” en este proceso y aseguró que Washington ayudará a que todo sea “muy seguro”.

Zelenski respalda diálogo con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, consideró positivo el encuentro bilateral con Trump y se mostró confiado en el avance de las negociaciones. “Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente fue la mejor, o tal vez la mejor será en el futuro”, dijo durante la cita con los líderes europeos en la Casa Blanca.

Las discusiones continuarán en los próximos días con el objetivo de definir el formato de una posible cumbre internacional.