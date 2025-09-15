GENERANDO AUDIO...

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que 2.5 millones de militares y milicianos fueron desplegados el pasado jueves en todo el país como parte de un plan de defensa “por la paz y la soberanía”. Según el mandatario, estas acciones responden a las “amenazas” que, afirma, provienen de Estados Unidos.

En conferencia de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, Maduro explicó que los operativos se realizarán “sin previo aviso” y “en cualquier momento”. Agregó que la actual crisis les ha servido “para relanzar y perfeccionar los planes militares”.

También acusó a Washington de preparar “una agresión de carácter militar” contra su país. Además, señaló que Venezuela está facultada por “leyes internacionales” para hacerle frente.

Tensión con Estados Unidos

El anuncio ocurre luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques en aguas del Caribe, en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de tener nexos con el narcotráfico y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Maduro aseguró que estas acciones “deshicieron” las comunicaciones con el gobierno estadounidense, aunque reconoció que aún existe un “hilo básico” de contacto a través del embajador John T. McNamara, con sede en Bogotá.

El mandatario venezolano también arremetió contra el senador estadounidense Marco Rubio, a quien llamó “el señor de la muerte y la guerra”. Rubio, en entrevista con Fox News, advirtió que Maduro representa “una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos debido a su presunta relación con el narcotráfico.

Escalada militar en Venezuela

La semana pasada, Maduro ordenó el despliegue de 25 mil efectivos en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe. Además, convocó a civiles a integrarse a la Milicia Bolivariana, en previsión de una posible intervención extranjera.

El gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses del destructor USS Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero en aguas del Caribe. En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de triplicar el uso de aviones espía contra Venezuela.

