Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncio que ocho barcos militares de Estados Unidos, equipados con mil 200 misiles y un submarino, apuntan hacia su país en el marco del despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Según Maduro, se trata de “la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, lo que calificó como un acto “extravagante, injustificable e inmoral”. Ante ello, aseguró que Venezuela se encuentra en “máxima preparación para la defensa”.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Alistamiento militar

El mandatario convocó al alistamiento de reservistas y a la activación de los 4.2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, lo que sumaría un total de 8.2 millones de venezolanos preparados para una eventual defensa armada.

“Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, advirtió

EE. UU. eleva presión

El Gobierno de Donald Trump anunció el despliegue de buques de guerra y cerca de 4 mil efectivos hacia el Caribe sur, en operaciones contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, acusado de presuntos nexos con cárteles de droga.

Caracas y Washington no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019, aunque el presidente venezolano reveló que existían dos canales de comunicación, actualmente “maltrechos” debido a lo que calificó como “diplomacia de las cañoneras”.