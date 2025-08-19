Maduro despliega 4.5 millones de milicianos ante “amenazas” de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Cuartoscuro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el país. La decisión, dijo, es en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos, país que incrementó la recompensa por información que lleve a su captura y lanzó una operación antinarcóticos en el Caribe.

Anuncio transmitido en cadena nacional

Durante un acto televisado, Maduro informó que se activará un plan especial de seguridad con millones de milicianos que estarán “preparadas, activadas y armadas”.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, afirmó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Maduro calificó las medidas de Estados Unidos como “amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” contra Venezuela, y ordenó a las milicias realizar tareas especiales de resguardo en todo el territorio.

Estados Unidos ofrece recompensa por Maduro

El anuncio ocurre después de que el gobierno estadounidense aumentara la recompensa por Maduro, a 50 millones de dólares, tras acusarlo de delitos relacionados con narcotráfico. Además, Washington anunció una operación militar en el Caribe para reforzar el combate contra cárteles de droga en la región.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, describió a Maduro como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza” para la seguridad nacional estadounidense.

Autoridad estadounidense señaló al mandatario venezolano de utilizar “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

Tras las acusaciones, el canciller venezolano Yván Gil no tardó en reaccionar tachando la recompensa como “patética” además dijo se trataba de la “cortina de humo más ridícula que hemos visto”.