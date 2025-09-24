Maduro evalúa declarar “estado de conmoción exterior” tras despliegue militar de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que evalúa declarar un “estado de conmoción exterior” en todo el territorio nacional para hacer frente a lo que calificó como “agresiones de Estados Unidos”.

El anuncio ocurre mientras Washington mantiene, desde hace casi un mes, desplegados en el Caribe ocho buques y un submarino bajo el argumento de combatir el narcotráfico, tras acusar al mandatario venezolano de tener vínculos con el supuesto “Cartel de los Soles”.

[TE PUEDE INTERESAR: Trump ridiculiza entrenamientos con armas de civiles en Venezuela]

Maduro mostró una carpeta roja que contenía el borrador del decreto y aseguró que está “casi listo”.

“Estamos en preparación de sendos decretos… para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante”, añadió desde el palacio de Miraflores donde se reunió con altos funcionarios de gobierno.

¿Qué es el “estado de conmoción exterior” anunciado por Maduro?

Aunque Nicolás Maduro adelantó la posibilidad de instaurar el “estado de conmoción exterior”, el mandatario no dio detalles de lo que podría implicar en todo Venezuela.

Sin embargo, la constitución de Venezuela establece que puede decretarse cuando se “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación”. Además, el “estado de conmoción exterior” puede ser prorrogable hasta por 90 días.

Tensión entre EE. UU. y Caracas: entre denuncias de “ajusticiamiento” en el Caribe

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, las fuerzas navales han destruido al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela, en las que se transportaba droga, dejando 14 personas muertas.

En contraste, Caracas rechaza los señalamientos y denuncia un “ajusticiamiento” de pescadores en el Caribe.

[TE PUEDE INTERESAR: Venezuela realiza adiestramiento militar con civiles ante eventual agresión de Estados Unidos]

Estados Unidos ha emprendido acciones contra el narcotráfico señalando al mandatario venezolano de vínculos con el crimen organizado. Incluso, elevó la recompensa por la detención del presidente Maduro.

En su discurso ante la ONU, Donald Trump afirmó que Estados Unidos utiliza su poderío militar para destruir redes de narcotráfico vinculadas a Maduro, acusaciones que el mandatario venezolano niega.