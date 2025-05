Maduro mantiene el control del Parlamento y 23 de 24 gobernaciones tras jornada electoral

GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro conservará el control del Parlamento en Venezuela. Foto: Reuters

El oficialismo de

ganó 23 de las 24 gobernaciones y conserva la mayoría de la Asamblea Nacional al obtener casi el 83% de los votos, dijo el domingo el Consejo Electoral, en unos comicios marcados por una división profunda de los partidos contrarios al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Algunos de los principales líderes de la oposición del país habían pedido a los votantes que se abstuvieran de votar tras los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de julio de 2024, que la oposición afirma haber ganado, pero que las autoridades atribuyen al presidente.

Oficialismo se mantiene en Venezuela

La participación en los comicios para escoger a 24 gobernadores y 285 diputados nacionales fue 42.6% de los 21 millones habilitados para sufragar, según la autoridad electoral, casi similar a las regionales de 2021.

Entre los diputados oficialistas que repiten en sus cargos se encuentran Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional y la primera dama, Cilia Flores. La autoridad electoral dio una lista parcial de legisladores.

“Después de 26 de años de revolución, bloqueos y sanciones, hoy ha demostrado la revolución que está más vigente y más fuerte que nunca. Se ha demostrado la fuerza del chavismo”, dijo Maduro en un discurso en el centro de Caracas después de los resultados electorales.

La oposición se quedó con 1 de las 4 gobernaciones que tenía, incluyendo la emblemática Barinas, de donde era oriundo el fallecido presidente Hugo Chávez, y Zulia, el estado petrolero que en varias oportunidades ha estado en manos de opositores.

Un sector de la oposición liderado por el ex candidato Edmundo González y la opositora María Corina Machado llamó a la abstención en las elecciones del domingo como protesta a lo ocurrido en las presidenciales. Mientras, otro sector, encabezado por otro ex candidato presidencial, Henrique Capriles, y el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, insistieron en votar para no “perder espacios”.

La oposición tendrá tres diputados, entre ellos Capriles, y será una minoría que no impide bloquear iniciativas oficialistas, entre las que se encuentra una posible reforma constitucional.

En las principales ciudades del país, los centros electorales registraron baja afluencia, según testigos Reuters

“Salí con miedo porque estar en la calle causa aprehensión, el clima era tenso. María Corina dijo que no saliéramos, pero siento que no nos podemos rendir”, dijo María Rosa Espina una obrera jubilada de 65 años en Maracaibo, capital del estado Zulia, al oeste de Venezuela.

Los meses transcurridos desde la votación de 2024 han estado marcados por la salida de González a España, el paso a la clandestinidad en el país de Machado y la detención de dirigentes opositores y activistas.

El opositor Juan Pablo Guanipa, muy cercano a Machado, fue apresado el viernes.

Eligen gobierno de la nueva Guayana Esequiba

En la votación del domingo fueron escogidos un gobernador y seis diputados para el denominado estado Guayana Esequiba, pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dijo que Venezuela no debía celebrar comicios en esa región, una zona en disputa con Guyana en un viejo pleito limítrofe.

El parlamento de Guyana aprobó el viernes una resolución que condena enérgicamente el “desafío” de Venezuela a la orden de la CIJ, alegando que representa una amenaza para la paz y la estabilidad regionales. El gobierno venezolano ha señalado que no reconoce ni acata los fallos de la Corte.

Washington aumentó las sanciones contra Venezuela después de las elecciones presidenciales y la administración del presidente Donald Trump ha dado un plazo hasta el 27 de mayo para operar en el país a firmas petroleras como Chevron y otros socios de la estatal PDVSA. Maduro, presidente desde 2013, ha rechazado las sanciones de Estados Unidos y otros, diciendo que son medidas ilegítimas que equivalen a una “guerra económica