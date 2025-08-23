Maduro responde con milicianos al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

El despliegue de tres barcos de guerra de Estados Unidos cerca de la costa de Venezuela revive viejos rumores de una intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, que a su vez responde con la movilización de tropas.

Tres destructores lanzamisiles se posicionarán en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

El despliegue representa un nuevo golpe a las relaciones entre ambos países, tensas desde la llegada del chavismo al poder hace 26 años.

Es un zarpazo terrorista militar, dice Maduro

“Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela -un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar- es inmoral, criminal e ilegal”, dijo Maduro el viernes en un acto con diputados en el Parlamento.

El gobernante izquierdista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada conformado por civiles.

Venezuela moviliza milicianos. Foto: Reuters

Maduro ya antes anunció un plan de seguridad con 4.5 millones de milicianos, una cifra imposible de verificar.

¿Qué dice Trump?

El Gobierno del presidente Donald Trump asegura que el despliegue militar en el Caribe busca combatir el narcotráfico e impedir la llegada de drogas a su territorio.

Además de los barcos, la prensa estadounidenses informó de un plan para enviar también 4 mil marines a la zona.

Trump “está preparado para usar todos los medios del poder estadounidense para evitar que las drogas inunden nuestro país y traer a los responsables ante la justicia”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada sobre la posible movilización de soldados. “El Gobierno de Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror”.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico bautizada Cartel de los Soles, que Trump catalogó de organización terrorista.

Washington ofrece así mismo una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro, que por su parte habla de una lucha de “David contra Goliat”.

Cartel estadounidense con recompensas contra Maduro y Cabello. Foto: Reuters

¿Es viable una invasión?

Estados Unidos ya hizo despliegues en el Caribe en el pasado. Pero en esta oportunidad coincide con el aumento de la recompensa contra el mandatario venezolano. No se habla de otra cosa en Venezuela, entre bromas y preocupación.

“Aprovechemos antes de que lleguen los gringos. ¡Es la última cena!”, bromea un comensal en un restaurante de Caracas.

“Si uno no trabaja no come”, dijo a la AFP Wendy Ramirez, de 35 años, que trabaja en una biblioteca infantil. “Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa”.

“Nosotros somos valientes, fuertes (…) y como hijos de Bolívar responderemos”, indicó por su parte Gloria Hernández, de 70 años.

Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres, ve “poco probable” una invasión. “Puede tratarse de una operación de corte psicológica para tratar de aumentar la presión”.

“Si el Gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, añadió De Alba, que indicó además que una invasión militar en Venezuela complicaría su postura para poner fin a la guerra en Ucrania.

Edward Rodríguez llegó no obstante a “analogías inevitables” con este escenario. “Recuerda las imágenes de (el exdictador panameño Manuel) Noriega retando a Estados Unidos y después con el traje naranja de prisionero“.

