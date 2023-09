Maestro le pega por “error” con regla a niña en la cabeza y le rompe el cráneo

9/7/2023 网传视频显示,湖南长沙博才梅溪湖小学的一位女学生被该校老师用三角板击打头部致颅骨破碎,其家属称三角板的残渣都还在她的颅内。打女学生的这名老师据称是该小学的党总支书记。中共不灭,灾难不止!



9/7/2023 A video from the Internet shows a female student at Bocai Meixihu Primary… pic.twitter.com/xYT108kVVM