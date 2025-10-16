Manifestantes tumban rejas del Congreso de Perú y prenden fuego

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes prendieron fuego tras tumbar rejas en Perú. Foto: Reuters

Un grupo de manifestantes en Lima derribó parte de las rejas de seguridad del Congreso de Perú y encendió una hoguera frente al recinto legislativo, lo que desató un fuerte operativo de la Policía Nacional para contener los disturbios.

De acuerdo con las autoridades, los enfrentamientos ocurrieron durante una protesta contra la delincuencia y la corrupción, en la que también se exigía esclarecer las denuncias por abuso sexual contra José Jerí, encargado de la Presidencia del país, cuya investigación fue archivada semanas atrás.

La protesta frente al Congreso de Perú

Durante la manifestación, algunos participantes llevaron un violín gigante como símbolo de rechazo a la decisión del fiscal Tomás Gálvez, quien desestimó la denuncia contra Jerí. El instrumento fue lanzado hacia las rejas del Congreso y, posteriormente, incendiado, lo que incrementó la tensión en la zona.

En respuesta, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a los inconformes y evitar que el fuego se extendiera. Según reportes, los manifestantes levantaron otra hoguera sobre la avenida Abancay, a pocos metros de la Plaza Bolívar, mientras la policía reforzaba el cordón de seguridad.

Durante los enfrentamientos se pueden ver imágenes de manifestantes usando cañones con fuegos artificiales, también rayos laser y proyectiles como piedras contra la policía.

Medios locales informaron que al menos un policía resultó herido durante los enfrentamientos. Por el momento se reporta que las autoridades mantienen un amplio despliegue en los alrededores del Congreso para evitar nuevos incidentes.

¿Por qué hay protestas en Perú?

Las manifestaciones en Perú han aumentado en los últimos meses debido a la creciente inseguridad ciudadana, la corrupción en el gobierno y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Los ciudadanos exigen medidas concretas para combatir la delincuencia organizada, que afecta a diversos sectores, incluyendo el artístico y el transporte público.

Además, hay un fuerte rechazo hacia el Congreso y la expresidenta Dina Boluarte, a quienes se responsabiliza de la crisis política y social que atraviesa el país. Aunado a esto, las acusaciones por delitos sexuales contra el actual encargado de la Presidencia, José Jerí, aumentan la carga contra la clase política.

