Marius Borg Høiby, es el hijo mayor de la princesa de Noruega. Foto: AFP

La Fiscalía de Noruega anunció este lunes que Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, fue inculpado por cuatro violaciones y un total de 32 delitos. El caso fue confirmado en rueda de prensa por el fiscal general de Noruega, Sturla Henriksbø.

Fiscalía de Noruega acusa a Marius Borg Høiby

De acuerdo con la información oficial, además de las cuatro violaciones, Marius Borg Høiby enfrenta cargos por maltrato a allegados y por haber grabado imágenes sin consentimiento.

“La pena máxima por los delitos mencionados en el acta de acusación es una condena de prisión de hasta 10 años”, declaró el fiscal general.

Henriksbø también señaló que “se trata de actos muy graves que pueden dejar secuelas duraderas y destruir vidas”.

Detención de Marius Borg Høiby en 2024

Marius Borg Høiby fue arrestado el 4 de agosto de 2024, tras ser señalado de agredir a su pareja. Estos hechos, indicó la fiscalía, derivaron en una serie de denuncias adicionales por parte de otras víctimas.

El hijo de la princesa Mette-Marit, fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, quedó entonces bajo investigación, lo que permitió a las autoridades descubrir más presuntos delitos.

Contexto de las acusaciones

Las cuatro violaciones que forman parte del acta de acusación habrían ocurrido en 2018, 2023 y 2024, según explicó el fiscal general. La última de ellas sucedió después de que iniciara la investigación policial.

Sobre el proceso judicial, Henriksbø recalcó que “el hecho de que Marius Borg Høiby forme parte de la familia real no debe, por supuesto, implicar que sea tratado con mayor indulgencia o con mayor severidad que si actos similares hubieran sido cometidos por otros”.

De esta forma, la Fiscalía subrayó que el proceso se llevará a cabo bajo los mismos criterios de imparcialidad que en cualquier otro caso de delitos sexuales y de violencia.

