Bomberos y militares combaten incendios con ayuda internacional. Foto: AFP

Más de 20 grandes incendios activos afectan la mitad oeste de España, donde miles de bomberos y militares trabajan para controlar las llamas que ya han arrasado decenas de miles de hectáreas. El país vive uno de los peores veranos en cuanto a incendios, con cifras que superan récords anteriores.

Según Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias de España, actualmente hay 23 incendios en situación operativa dos, lo que indica que representan una amenaza directa para la población. Miles de personas han sido evacuadas en regiones como Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Incendios cobran vidas humanas

En las últimas horas, se reportaron muertes de combatientes en España y Portugal. En España suman cuatro fallecidos, mientras que en Portugal van dos, incluyendo bomberos que murieron en accidentes relacionados con la extinción de incendios.

Entre los fallecidos en España están bomberos voluntarios y trabajadores que combatían las llamas, mientras que en Portugal un bombero murió en un accidente de tráfico relacionado con el operativo. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, aseguró tener “confianza total” en el dispositivo que combate los incendios.

Calor y efectos de los incendios dificultan los operativos

Los incendios han generado humareda densa, visible desde kilómetros de distancia. Andrea Fernández, vecina de Ribadelago, en Castilla y León, describió la situación: “Hay mucho humo, huele a quemado, dificulta la visibilidad, como si hubiese niebla, las montañas que están a 1 km no se ven”.

El calor extremo que ha afectado España en los últimos días, con temperaturas de hasta 45 °C, complicó la operación de los equipos de emergencia. La agencia meteorológica nacional (Aemet) indicó que este lunes era el último día de esta ola de calor que duró 16 días.

España recibe apoyo contra incendios forestales

Helicópteros y aviones de Francia, Italia, Eslovaquia y Países Bajos, así como bomberos de Alemania y Francia, participan en la lucha contra el fuego. Portugal recibe asistencia aérea de Suecia y Marruecos.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, destacó la “virulencia” y magnitud de los incendios, con humareda visible desde el espacio que dificulta las operaciones aéreas.

Más de 500 mil hectáreas afectadas en España y Portugal

Hasta el momento, en España han ardido más de 343 mil hectáreas, superando el récord previo de 306 mil hectáreas en 2022, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Portugal, afectado por un incendio cerca de Arganil, registra 216 mil hectáreas quemadas en 2025.

El fuego también obligó a cerrar tramos del Camino de Santiago, una de las rutas de peregrinación más concurridas de Europa.

