Asciende a más de 65,300 los palestinos asesinados por Israel en Gaza. Foto: AFP.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), informaron este lunes que la cifra de palestinos muertos a causa de la ofensiva de Israel asciende a más de 65 mil 300 desde el inicio de los ataques el 7 de octubre de 2023.

Cifra de palestinos muertos asciende a más de 65 mil 300

El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que el balance total es de 65 mil 344 palestinos muertos y 166 mil 795 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades indicaron que entre las víctimas se cuentan 2 mil 523 palestinos muertos tras ser alcanzados por disparos de las fuerzas israelíes cuando intentaban acceder a ayuda humanitaria.

Reportan que en las últimas 24 horas murieron 61 personas y 220 resultaron heridas. El informe señala que aún hay víctimas entre los escombros y en las calles, sin poder ser rescatadas debido a las dificultades de acceso para ambulancias y equipos de Protección Civil.

Ofensiva de Israel en la Franja de Gaza

El comunicado también detalló que desde el 18 de marzo de 2024, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y retomó la ofensiva, se han registrado 12 mil 785 muertos y 54 mil 754 heridos adicionales en la Franja de Gaza.

La situación ha sido objeto de condena por parte de la comunidad internacional, especialmente por los ataques contra personas que buscaban ayuda humanitaria.

