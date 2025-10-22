GENERANDO AUDIO...

Cada vez más mexicanos están dejando de ver a Estados Unidos como destino migratorio y están optando por Canadá, donde las políticas son más abiertas, el sistema de salud es gratuito y las oportunidades laborales se mantienen estables.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Aumenta llegada de mexicanos a Canadá

De acuerdo con Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de migración en Canadá, la llegada de mexicanos al país ha aumentado entre 30% y 40% en los últimos meses. El especialista explicó que antes de febrero de 2024, los ciudadanos mexicanos podían ingresar con una autorización electrónica de viaje (ETA), lo que facilitó el acceso al país.

“Hay un incremento de un 30 a un 40 por ciento, pero esto es de acuerdo a unas modalidades. Antes de febrero del 2024, no necesitaban sacar ningún visado, había lo que se llamaba un ETA. Miles de mexicanos llegaron porque el acceso era fácil desde México. Por eso un incremento enorme de mexicanos”. Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de migración en Canadá

Sin embargo, con los cambios recientes, sólo quienes tienen visa estadounidense vigente o una visa canadiense emitida en los últimos 10 años pueden tramitar una ETA; el resto debe tramitar una visa regular para ingresar por vía aérea.

Canadá abre la puerta, pero endurece reglas

Hernández Limones destacó que Canadá sigue siendo un país que necesita inmigrantes y que, a diferencia de Estados Unidos, ofrece la posibilidad de trabajar o estudiar para obtener la residencia permanente.

“Canadá siempre ha sido un país que recibe inmigrantes, a diferencia de Estados Unidos. Canadá siempre ha tenido la política de que vienes a Canadá, trabajas o estudias y vas a poder ser residente permanente”. Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de migración en Canadá

Solicitudes de refugio y nuevas restricciones

El experto señaló que muchos mexicanos y latinoamericanos buscan refugio en Canadá alegando temor por inseguridad o violencia en sus países. Sin embargo, el gobierno canadiense analiza una reforma migratoria que endurecerá los requisitos para pedir asilo, a fin de evitar abusos.

“Antes, bastaba con llegar y explicar una situación de peligro. Ahora se pedirá documentación más sólida y se negará refugio a quienes ya hayan permanecido más de un año en el país sin justificación”. Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de migración en Canadá

Cuidado con fraudes: así puedes migrar de forma legal

El especialista alertó sobre los fraudes y falsas agencias que prometen trabajos o estudios en Canadá a través de redes sociales. Aconsejó consultar siempre la página oficial del Gobierno de Canadá, donde se puede verificar si un abogado o consultor está autorizado.

“Si no aparece en el sitio oficial, es un fraude. He visto a muchas familias perder su dinero y sus sueños”. Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de migración en Canadá

Además, recordó que ofrece asesorías gratuitas cada miércoles en su portal CICanadá.com, donde brinda orientación legal y migratoria.