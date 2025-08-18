GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP / Ilustrativa

De acuerdo con un reporte publicado por Intelligence Online, la contrainteligencia de Ucrania investiga la posible infiltración de voluntarios mexicanos y colombianos en la Legión Internacional, con el objetivo de adquirir experiencia en el uso de drones kamikazes FPV.

Según el medio especializado, algunos de estos individuos estarían supuestamente ligados a cárteles de la droga y habrían sido reclutados a través de empresas militares privadas.

El documento señala que un memorándum confidencial del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de México habría alertado al Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) sobre la presencia de mexicanos que se unieron a la Legión Internacional no por convicciones ideológicas, sino para entrenarse en la guerra con drones.

A partir de esa advertencia, el SBU y la inteligencia militar GUR habrían iniciado una investigación en torno a varios hispanohablantes adscritos al segundo escuadrón de la Legión, en regiones como Donbas y Járkiv.

Entre los casos reportados aparece un voluntario identificado con el alias “Águila-7”, quien se habría inscrito en 2024 con documentos falsos y que, según el medio, mostró habilidades avanzadas en interferencia de radio y camuflaje térmico.

El perfil coincidiría con un exintegrante de las fuerzas especiales mexicanas (GAFE), de donde en el pasado desertaron miembros que formaron parte del cártel de Los Zetas.

La investigación también apunta a compañías militares privadas de México, Colombia y otros países latinoamericanos, presuntamente utilizadas como fachada para trasladar personal y facilitar documentación falsa.

Intelligence Online asegura que estas estructuras podrían estar vinculadas a redes de narcotráfico y que los conocimientos adquiridos en Ucrania corren el riesgo de ser exportados a organizaciones criminales en América Latina.

