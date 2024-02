México enviará apoyo a Chile por incendios que han dejado hasta el momento 112 muertos

Los incendios han devastado regiones completas en Chile. Foto: AFP

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font, informó que el gobierno de México ha ofrecido diferentes modalidades de apoyo a su país por los recientes incendios que han devastado varias regiones.

En la red social “X”, el mandatario chileno destacó que habló por teléfono con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dispuso “diferentes modalidades de apoyo a nuestra patria en este momento difícil”.

De la misma manera, informó que el apoyo se coordinará entre las cancillerías de ambos países y destacó la importancia de la solidaridad “en los momentos duros”.

Ver más Acabo de hablar por teléfono con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Ha dispuesto diferentes modalidades de apoyo a nuestra patria en este momento difícil, que estamos coordinando a través de nuestras Cancillerías. Qué importante que es la

solidaridad en los… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 5, 2024

Suman más de 100 muertos y desaparecidos en Chile por incendios

Chile combate por tercer día los incendios forestales más mortíferos de su historia reciente, con varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, donde se registran al menos 112 muertos y más de un centenar de personas desaparecidas en zonas superpobladas arrasadas por las llamas.

En la ciudad de Viña del Mar, unos 120 km al noroeste de Santiago y una de las zonas más castigadas, los sobrevivientes se descubren sin techo ni vecinos, entre calles repletas de escombros quemados en cerros muy poblados por familias de clase media, y otros por asentamientos más precarios.

“Yo salí de mi casa, cerré la puerta y me fui. Ya no supe más porque me fui al centro de Viña del Mar”, describió a la AFP Lilián Rojas, una jubilada de 67 años, mostrando su vestido rosa para apuntar: “Esto es ahora lo único que tengo”.

El domingo en la noche, el ministerio del Interior elevó a 112 el balance de muertos y apuntó que el Servicio Médico identificó 32 cuerpos, dijo el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve.

Ver más 📄 El @GobiernoMX lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los incendios en Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué, Chile.



Expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo y Gobierno de Chile, trasmitimos nuestras condolencias a las y los… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 3, 2024

Las máximas autoridades de la región de Valparaíso, en el centro del país, han pedido que se acelere el trabajo de la investigación de fallecidos dado el alto número de personas reportadas en la policía como desaparecidas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“190 personas siguen desaparecidas en Viña del Mar”, dijo en una conferencia de prensa la alcaldesa de esa ciudad, Macarena Ripamonti..

Con el fin de limitar el tráfico en áreas afectadas “y facilitar labores de ayuda a las víctimas y el levantamiento de fallecidos”, se implementó un nuevo toque de queda en cuatro comunas de Valparaíso, desde las 18:00 horas locales hasta las 10:00 locales del lunes.