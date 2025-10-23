México y Bolivia ayudan a médico a salir de Gaza con su familia

GENERANDO AUDIO...

El doctor y su familia se encuentran bien en Jordania. FOTO: Reuters|Ilustrativa

El doctor Refaat Alathamna logró salir de Gaza junto a su familia gracias al apoyo de las embajadas de México y Bolivia, de acuerdo con las propias palabras del galeno, luego de una larga solicitud de ayuda para poder abandonar la zona de conflicto. Actualizó que se encuentra bien con su familia en Amán, Jordania.

El médico anestesiólogo compartió en redes sociales que, con gran alivio, anunció que a las 04:00 horas de la madrugada lograron salir de Gaza por vía terrestre.

“Después de un día largo y lleno de emociones, puedo decir con gratitud que ya estoy en Amán. Salimos de Gaza a las 4:00 de la madrugada, en un trayecto por tierra que nos llevó a través de múltiples controles, cada uno marcando el peso de lo vivido y lo que dejamos atrás”, escribió.

El galeno agradeció el apoyo del Gobierno de México y del Gobierno de Bolivia, a quienes reconoció por facilitar su evacuación.

“Gracias al apoyo de los gobiernos de Bolivia y México, hemos logrado cruzar. Junto a mí, han sido evacuadas tres personas bolivianas más, compañeras de camino en esta travesía hacia la seguridad y la libertad”, añadió.

Embajadores de México y Bolivia reciben a Refaat Alathamna y su familia

En su última publicación en Instagram, detalló que fueron recibidos en Jordania por los embajadores de México y Bolivia, “un gesto que nunca olvidaré”.

El doctor Refaat Alathamna escapó del conflicto junto a su esposa Noha y sus hijos:

Meera de 12 años

de 12 años Elin de 11 años

de 11 años Ameer de 9 años

de 9 años Silin de 7 años

de 7 años Ayham de 4 años

Aseguró que ya se encuentran a salvo, recibiendo las atenciones básicas necesarias, y agradeció a todas las personas que hicieron posible su salida de la zona.

A través de un video, relató que debieron trasladarse a una oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para ser evacuados hacia Jordania, atravesando por Israel.

Alathamna y su familia enfrentaron desplazamientos y bombardeos

El médico palestino-boliviano pidió ayuda desde Gaza por medio de sus redes sociales, donde compartió el angustioso panorama que vivía con su familia en un territorio afectado por los ataques. Solicitó apoyo para proteger a sus cinco hijos y a su esposa, describiendo la difícil lucha por conseguir agua y alimentos en medio del bloqueo humanitario.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Refaat Alathamna estudió medicina en la Universidad Cristiana de Bolivia, país en el que residió nueve años y donde obtuvo la nacionalidad. Desde el inicio de los ataques, solicitó apoyo al Gobierno de Bolivia y a las autoridades mexicanas para lograr su salida.

De acuerdo con BBC Mundo, el médico fue desplazado en diez ocasiones desde el inicio de los bombardeos, sufriendo múltiples huidas junto a su familia.