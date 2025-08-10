Video muestra estragos del incendio en Mezquita-Catedral de Córdoba

GENERANDO AUDIO...

Mezquita incendiada en España. Foto: AFP

Tras el incendio en la famosa mezquita-catedral de Córdoba, en el sur de España, en redes sociales se compartió un video que da cuenta de lo causado por las llamas en el importante recinto.

Daños del incendio en la mezquita española de Córdoba son “muy localizados”

El siniestro se originó en la capilla central y provocó el derrumbe total de su techo por las llamas y el peso del agua usada para extinguirlas.

Dos capillas contiguas sufrieron daños menores por humo, afectando retablos y obras de arte.

El área afectada, conocida como nave de Almanzor, permanece acordonada.

De acuerdo con José María Bellido, el alcalde, los daños están “muy localizados”.

“Hay algunos daños, daños significativos, pero son muy, muy localizados”, dijo el alcalde José María Bellido.

La mayor parte de los escombros se concentra en una capilla donde se originó el incendio, cuyo techo “se derrumbó por completo” debido a las llamas y al peso del agua utilizada para sofocarlas, añadió el alcalde en una entrevista con la televisión pública española.

Además, estimó que el incendio dañó solo entre 50 y 60 metros cuadrados del vasto interior del edificio, que se encuentra en el centro de Córdoba, rodeado por los antiguos barrios judío y musulmán.

Las primeras investigaciones apuntan a una batería o contacto eléctrico como posible causa. Medios locales señalan que una máquina de limpieza pudo ser el origen.

Monumento Patrimonio de la Humanidad

Famosa por sus arcos y columnas musulmanas, la mezquita de Córdoba comenzó a ser construida en el siglo VIII en el sitio de una basílica cristiana bajo el emirato de Abderramán I, y fue ampliada en varias fases a lo largo de cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos arquitectónicos propios de este estilo, respetando muchos detalles musulmanes del templo, a diferencia de lo que ocurrió en muchas otras mezquitas de España, sobre cuyas ruinas se erigieron templos cristianos.

En 2001, un pequeño incendio ya había dañado el monumento y, en particular, veinticinco documentos antiguos que se encontraban en la sala de archivos de los consejos de la catedral.