Retrocede migración: caen 54% cruces ilegales en frontera México-EU

Diciembre de 2023 registró récord en cruces ilegales. Foto: AFP.

Hasta en poco más del 50% han caído los cruces ilegales de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, después de los niveles récord registrados en el mes de diciembre, que llegaron a alcanzar hasta los 12 mil diarios.

Disminuyen en 54% cruces ilegales en frontera México-Estados Unidos

De acuerdo con el medio estadounidense CBS, la patrulla fronteriza de la Unión Americana tiene en promedio, durante los primeros 21 días de mayo, 3 mil 700 detenciones de indocumentados entre los puertos de entradas oficiales.

Lo anterior representa una disminución del 54%, en comparación con el promedio diario de 8 mil en el último mes de 2023, lo que significó un máximo histórico.

Mayo suma un mes más en caída de flujos migratorios

Estos números van de la mano con lo registrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que desde el mes de febrero los flujos migratorios van a la baja.

Tan sólo en marzo, los cruces ilegales se redujeron en alrededor de 137 mil, mientras en abril, alrededor de 129 mil.

Foto: CBP.

México destaca caída de cruces en frontera con EU

Este mismo mes de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador destacó que el flujo de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos se ha reducido en un 50%, en 2024, en comparación con un pico en diciembre pasado.

“Tuvimos una crisis en la frontera norte en diciembre de 12 mil migrantes diarios, e hicimos un esfuerzo conjunto y se redujo en promedio a 6 mil, una reducción en cuatro meses del 50% y ahora incluso ha bajado más”, afirmó.

El pasado 18 de diciembre se reportaron en la frontera binacional 12 mil 498 encuentros entre migrantes y agentes fronterizos estadounidenses, “el mayor número registrado en 2023”, según una presentación del Gobierno mexicano con base a cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La misma gráfica muestra que este flujo cayó a menos de 6 mil migrantes diarios hacia fines de diciembre y se ha mantenido relativamente estable desde entonces.

“El 9 de mayo de 2024, el total de encuentros registrados fue de 5 mil 506, una reducción de 55.94%” con respecto al pico del 18 de diciembre, según el documento.

López Obrador atribuyó esta reducción a las medidas tomadas por Washington y México para “dar un cauce legal” a los flujos migratorios, como la creación de nuevas vías para tramitar visas de trabajo por medio de aplicaciones digitales.

“Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica. Hay aproximadamente mil 500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes”, sostuvo el presidente.