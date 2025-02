Milei niega haber promocionado polémica criptomoneda y dice que actuó “de buena fe”

El presidente de Argentina, Javier Milei, negó haber promocionado la criptomoneda $LIBRA, cuyo auge y derrumbe causa un escándalo político en el país sudamericano y es objeto de numerosas denuncias por estafa.

Milei aseguró que actuó “de buena fe” el viernes pasado al momento de dar difusión a la criptomoneda a través de su cuenta de X, antes Twitter.

El mandatario argentino está en el ojo de la tormenta por anunciar un proyecto para financiar empresas locales, donde se incluía un enlace al contrato digital para comprar una criptomoneda creada ese mismo día.

Horas después, Milei eliminó la publicación, deslindándose así de la iniciativa.

No obstante, en ese lapso, la moneda creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales vendieron con ganancia de millones y el activo se derrumbó.

“Yo no lo promocioné; lo difundí”, dijo Milei al canal TN, refiriéndose a la publicación que borró poco después y por la que la oposición lo acusa, entre otras cosas, de haber tenido información privilegiada. Esto “es un problema entre privados porque acá el Estado no juega ningún rol”, añadió.

“Alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear (financiar) proyectos; a mí me parece interesante. Por querer darle una mano a los argentinos, me comí un cachetazo.”

Javier Milei.