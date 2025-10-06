Milei rompe el silencio y defiende a Espert, diputado señalado por vínculos con narcotráfico

GENERANDO AUDIO...

Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, salió en defensa del diputado José Luis Espert, quien renunció a su candidatura legislativa el domingo 5 de octubre tras admitir haber recibido pagos de un empresario investigado por narcotráfico. El mandatario calificó el hecho como parte de una “operación siniestra” de la oposición.

El escándalo llega en un momento delicado para el gobierno argentino, que enfrenta presión política, acusaciones de corrupción, volatilidad financiera y recientes reveses electorales. Además, el Congreso revirtió la semana pasada dos vetos presidenciales, aumentando la tensión política.

Espert renuncia y Milei lo defiende con fuerza

En un mensaje en la red social X, Espert anunció que Milei aceptó su renuncia, asegurando que lo hacía para “no perjudicar el proyecto de país”. “No puedo permitir que el proyecto de libertad se desmorone”, escribió el economista, quien continuará como diputado.

El presidente Javier Milei lo respaldó públicamente en una entrevista con el canal LN+, donde denunció que la oposición orquestó una “campaña de calumnias e injurias”.

“Le hicieron una operación siniestra. El profe Espert es un gladiador que asume su responsabilidad histórica”, dijo el mandatario, defendiendo la decisión de su aliado.

Pagos y vínculos con empresario investigado

El caso estalló luego de que se revelara que Espert recibió en 2020 unos 200 mil dólares del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Argentina y requerido por Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

El diputado admitió que el dinero correspondía a una consultoría para una empresa minera en Guatemala propiedad de Machado. También reconoció haber realizado 35 viajes en aviones privados del empresario durante su campaña presidencial de 2019, aunque afirmó desconocer sus presuntos nexos con el crimen organizado.

La Libertad Avanza, partido oficialista de Milei, es minoría en ambas cámaras y busca mejorar su posición en las elecciones legislativas del 26 de octubre, aunque sin perspectivas de lograr mayoría.



