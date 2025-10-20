GENERANDO AUDIO...

Seguridad en el Louvre tras robo de joyas. Foto: AFP

Los sistemas de seguridad en los museos franceses están bajo la lupa después del robo de joyas de valor incalculable en el Museo del Louvre, uno de los más importantes del mundo. El hecho ocurrió el domingo a plena luz del día y obligó al cierre temporal del museo, generando repercusión mediática global.

“Lo que es seguro es que hemos fallado”, reconoció el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, en declaraciones a la radio France Inter.

El robo, que duró apenas siete minutos, fue llevado a cabo por ladrones “experimentados”, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quienes utilizaron una pequeña motosierra para abrir las vitrinas y colocaron un montacargas en la vía pública para extraer rápidamente las joyas.

Entre los objetos sustraídos destacan piezas históricas del siglo XIX:

Collar de zafiros de las reinas María Amelia y Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes .

de las reinas María Amelia y Hortensia, compuesto por . Collar de esmeraldas de María Luisa, con 32 esmeraldas y 1.138 diamantes .

de María Luisa, con . Diadema de la emperatriz Eugenia, formada por aproximadamente 2.000 diamantes.

El ministro Nuñez indicó que los ladrones podrían ser extranjeros y con historial de acciones similares en otros lugares.

El presidente Emmanuel Macron prometió que “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”, según publicó en X.

Mejorarán seguridad en museos de Francia

Ante el robo, las autoridades francesas anunciaron que reforzarán la seguridad en todos los museos del país.

Nuñez enviará instrucciones a todos los prefectos para mejorar los dispositivos de seguridad en instituciones culturales, una decisión tomada tras una reunión con la ministra de Cultura, Rachida Dati, y responsables policiales para determinar qué falló en el operativo del Louvre.

El incidente ha proyectado “una imagen muy negativa” de Francia a nivel internacional y ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la protección de su patrimonio cultural.

