Foto: Getty Images / Ilustrativa

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, fue hospitalizado de emergencias tras sufrir un derrame cerebral mientras participaba en una transmisión en vivo en el canal televisivo Pink.

Su estado de salud es reportado como “sumamente grave”, por agencias internacionales como Efe.

Durante la entrevista matutina, Glisic comenzó a tartamudear repentinamente y mostró signos evidentes de desorientación. Ante la situación, los presentadores le preguntaron si se sentía bien, pero el funcionario fue incapaz de responder y la emisión fue suspendida.

Poco después, el ministro fue trasladado inconsciente al Centro Clínico de Emergencias de Belgrado, donde permanece bajo atención médica intensiva.

Zlatibor Loncar, ministro de Sanidad de Serbia, confirmó a medios locales que Glisic se encuentra en estado crítico como consecuencia de un derrame cerebral.

Darko Glisic es considerado un aliado cercano del presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien incluso es su padrino. El mandatario lo visitó en el hospital y publicó una fotografía junto al funcionario en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “Aguanta, no te rindas”.

Hasta el momento, no se ha informado si Glisic será intervenido quirúrgicamente ni se ha emitido un parte médico oficial actualizado.