A solo una semana de iniciado el conflicto entre Israel e Irán, un misil de largo alcance impactó el hospital Soroka, en la ciudad de Beer Sheba, al sur de Israel. El ataque, que dejó 40 personas heridas, fue confirmado por Roni Kaplan, vocero del Ejército israelí, quien señaló que se trató de un acto deliberado contra la población civil.

Israel exhibe ataque contra hospital en Beer Sheba

Durante una entrevista con Uno TV, Kaplan explicó que el hospital Soroka es también una facultad de medicina y atiende a una comunidad mixta, incluidos árabes musulmanes beduinos, quienes habitan en la zona. Señaló que el impacto no distinguió entre comunidades, destacando que alrededor del hospital viven cerca de 300 mil personas.

Gabriel Rosentein, médico del hospital, compartió imágenes del lugar afectado y lamentó que “los misiles no diferencian entre judíos, árabes o cristianos”. Agregó que por tratados internacionales, los hospitales no deben ser atacados, salvo que sean utilizados con fines militares, lo cual no era el caso.

Ejército de Israel contabiliza más de 450 misiles lanzados

En el recuento de daños de esta semana de conflicto, Israel reportó más de 450 misiles balísticos y al menos mil 200 drones lanzados desde Irán. Aunque la mayoría fueron interceptados, al menos 40 misiles lograron impactar territorio israelí, incluyendo este contra el hospital Soroka.

Kaplan reiteró que la operación militar busca frenar el desarrollo de armas nucleares por parte del régimen iraní, calificándolo como “el más peligroso del mundo”. Aseguró que, al actuar, Israel también protege la seguridad de Occidente.

