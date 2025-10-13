GENERANDO AUDIO...

Los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2025 por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”, informó este lunes la Real Academia Sueca de las Ciencias.

El reconocimiento, oficialmente llamado Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último que se entrega cada año y está dotado con 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 1.2 millones de dólares.

Según el comunicado del organismo que otorga los galardones, “los premiados nos han enseñado que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado. El estancamiento económico, y no el crecimiento, ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Su trabajo demuestra que debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuado y contrarrestarlas”.

El premio de Economía, a diferencia de los de Medicina, Física, Química, Literatura y Paz, no fue parte del testamento original de Alfred Nobel, inventor de la dinamita, sino que fue creado en 1969 por el banco central de Suecia, el Sveriges Riksbank. El primer galardón se otorgó a Ragnar Frisch (Noruega) y Jan Tinbergen (Países Bajos) por sus trabajos sobre modelos económicos dinámicos. Curiosamente, el hermano de Tinbergen, Nikolaas, también recibió un Nobel, el de Medicina, en 1973.

Entre los nombres más conocidos que han recibido el premio figuran Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos; el columnista y académico Paul Krugman; y el economista Milton Friedman, uno de los más influyentes del siglo XX.

El Premio Nobel de Economía 2024 fue concedido a los académicos estadounidenses Simon Johnson, James Robinson y Daron Acemoglu, por su investigación sobre la relación entre la colonización, las instituciones públicas y la persistencia de la pobreza en distintas regiones del mundo.

Con este anuncio, concluye la entrega de los Premios Nobel 2025, cuyos galardonados en las categorías de Medicina, Física, Química, Paz y Literatura se dieron a conocer la semana pasada.