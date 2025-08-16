Monzón deja 344 muertos en 48 horas en el norte de Pakistán

GENERANDO AUDIO...

Más de 2 mil rescatistas fueron desplegados. Foto: AFP

Las intensas lluvias monzónicas que azotan el norte de Pakistán provocaron la muerte de 344 personas en apenas 48 horas, mientras equipos de rescate intentan recuperar los cadáveres sepultados bajo escombros.

La provincia montañosa de Khyber-Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, fue la más afectada, con 307 fallecidos, la mitad de las muertes registradas en esta temporada de monzón. La mayoría de las víctimas murió arrastrada por crecidas repentinas, derrumbes de viviendas, electrocución o por rayos.

Más de 2 mil rescatistas fueron desplegados, pero los deslizamientos de tierra, carreteras bloqueadas y la difícil geografía limitan el acceso. Muchos sobrevivientes rehúsan evacuar al haber perdido familiares atrapados bajo los escombros.

“Pareciera que toda la montaña se derrumbó, la región está cubierta de lodo y enormes rocas”, relató un habitante de Buner, distrito donde se registraron 91 fallecimientos. Los residentes realizan rezos funerarios mientras continúan las labores de búsqueda.

Temporada de monzones trágica en Pakistán

Otras regiones también resultaron afectadas: Cachemira pakistaní registró nueve muertos, Gilgit-Baltistán cinco y la parte india de Cachemira reportó al menos 60 víctimas, con 80 desaparecidos. Además, un helicóptero de rescate se estrelló, causando cinco fallecidos.

Desde finales de junio, la temporada de monzones ha dejado 657 muertos y 888 heridos, incluyendo un centenar de niños. Las autoridades atribuyen más de la mitad de los decesos a la mala calidad de las construcciones.

El departamento meteorológico emitió nuevas alertas de lluvias intensas para el noroeste y pidió a la población extremar precauciones. Según reportes científicos, fenómenos extremos como estos se intensifican por el cambio climático, dejando a Pakistán especialmente vulnerable.

