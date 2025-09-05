GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

La duquesa Catalina de Kent, considerada la decana de la familia real británica, falleció la noche del jueves a los 92 años, informó este viernes el Palacio de Buckingham.

Nacida como Katharine Worsley en una familia aristócrata de Yorkshire, contrajo matrimonio en 1961 con el príncipe Eduardo, duque de Kent, primo de la reina Isabel II y quien, a sus 89 años, continúa siendo un miembro activo de la realeza.

De acuerdo con el comunicado oficial, la duquesa murió en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia. El palacio expresó su “profunda tristeza” por el deceso.

Una vida marcada por la música y el servicio

Reconocida por su talento como pianista y cantante, la duquesa se mantuvo separada de su esposo aunque nunca se divorció. Tras el fallecimiento de Isabel II en 2022, se convirtió en la decana de la familia real, aunque había dejado sus funciones oficiales en 2002.

Después de su retiro, impartió clases de música en secreto durante 13 años en una escuela primaria pública en el noreste de Inglaterra, reflejando su fuerte compromiso con la enseñanza y la juventud.

Reacciones de la familia real y autoridades

“El rey y la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, a sus hijos y nietos en su duelo y para recordar con cariño la dedicación de toda una vida que la duquesa demostró a las organizaciones con las que estaba vinculada, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes”, indicó el Palacio de Buckingham.

El príncipe William y la Kate Middleton también la homenajearon, destacando que trabajó “sin descanso para ayudar a los demás y apoyar numerosas causas, en particular a través de su amor por la música”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, la recordó como una figura que transmitía “compasión, dignidad y un toque humano en todo lo que hacía”.

