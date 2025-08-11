GENERANDO AUDIO...

Miguel Uribe, aspirante a la presidencia de Colombia. Foto: AFP

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor”, escribió María Claudia Tarazona en su cuenta de Instagram. “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, había informado previamente la clínica que lo atiende.

Autoridades confirman muerte de Miguel Uribe

La alcaldía de la capital de Colombia, Bogotá, informó este lunes de la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, tras ser víctima de un atentado el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón.

“La Alcaldía Mayor de Bogotá lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay”, señaló en redes sociales después de que la Fundación Santa Fe, el centro en el que permanecía ingresado el senador, informase de que se encontraba en estado crítico por una hemorragia.

El intento de asesinato se produjo en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado contra Uribe.

Varias personas han sido detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.