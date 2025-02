Muere Rose Girone, sobreviviente más longeva del Holocausto, a los 113 años: conoce su historia

Rose Girone, la sobreviviente del Holocausto más longeva, quien soportó la opresión japonesa y vivió ocho décadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, murió a los 113 años, informó su familia.

Según la Conferencia de Reclamaciones, que administra las compensaciones de Alemania a las víctimas de los nazis, la mujer sobrevivió al genocidio realizado por el régimen de Hitler.

Su hija Reha Bennicasa informó que su madre murió en un hogar para adultos mayores en Bellmore, Nueva York, de acuerdo con CNN.

Tras arrestar a su marido y enviarlo al campo de concentración de Buchenwald, la mujer tenía 8 meses de embarazo.

La familia de Rose Girone la describió como una persona resiliente y con un sentido común, a pesar de la terrible experiencia que vivió durante la Segunda Guerra Mundial.

“Era una mujer fuerte y resiliente. Sacaba lo mejor de situaciones terribles. Era muy sensata y con mucho sentido común. No había nada que no pudiera aportarle para que me ayudara a resolverlo”, dijo Reha Bennicasa, quien también es sobreviviente del Holocausto.

Rose Girone, cuyo nombre de nacimiento era Rosa Raubvogel, nació en 1912 en el seno de una familia judía en el sureste de Polonia, que entonces formaba parte de Rusia.

En 1937 se casó con un judío alemán llamado Julius Mannheim. Sin embargo, cuando estaba embarazada de 8 meses, a su marido lo deportaron a Buchenwald, uno de los campos de concentración nazi durante el Holocausto.

En una entrevista, la mujer confesó que a su hija la tuvo que poner el nombre de una lista autorizada por Hitler.

“No pude ponerle el nombre que quería. Hitler tenía preparada una lista de nombres para niños judíos y esta era al único que me gustaba, por eso la llame así”, reveló Rose Girone a la USC Shoah Foundation.

