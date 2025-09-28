Muere Russell Nelson líder de la Iglesia Mormona a los 101 años

GENERANDO AUDIO...

Después del funeral se definirá al sucesor de Russell Nelson. Foto: Getty Images

El presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Russell M. Nelson, falleció a los 101 años en su hogar en Salt Lake City, Utah, informaron este domingo representantes eclesiásticos. En un comunicado oficial, la organización religiosa confirmó que el líder “falleció pacíficamente el sábado por la noche en su casa, rodeado de sus seres queridos”.

Presidente de mayor edad en la historia de la Iglesia Mormona

La nota oficial destacó que Russell Nelson fue “el presidente de mayor edad en la historia de la Iglesia”. Asumió el cargo en enero de 2018, cuando tenía 93 años, tras el fallecimiento de su antecesor Thomas Monson, convirtiéndose en el 17° presidente de la Iglesia Mormona. Antes de su designación, Nelson fue ordenado como apóstol en 1984 y formó parte del Cuórum de los Doce Apóstoles.

El senador republicano por Utah, Mike Lee, expresó en redes sociales: “Russell Nelson fue un líder preparado para dar testimonio de Jesucristo en los tiempos que vivimos”, resaltando su papel como guía espiritual en la comunidad mormona.

Carrera médica y servicio militar de Russell Nelson

De profesión médico, Russell Nelson tuvo una destacada trayectoria como cirujano cardiotorácico y participó como personal médico durante la guerra de Corea antes de dedicarse de lleno a la labor religiosa. Su formación científica marcó parte de su liderazgo, que combinó con décadas de servicio dentro de la Iglesia.

Durante su presidencia, Nelson impulsó cambios significativos, entre ellos la recomendación de evitar el uso de la palabra “mormón” para referirse a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También fue reconocido por modificar políticas internas relacionadas con la participación de hijos de parejas del mismo sexo en ritos religiosos.

Sucesión y legado familiar en la Iglesia Mormona

El sucesor de Russell Nelson será elegido después de su funeral por el Cuórum de los Doce Apóstoles, máximo órgano de gobierno de la Iglesia. El presidente de la Iglesia es considerado por los fieles como profeta, vidente y revelador.

El líder religioso deja una amplia descendencia: su esposa, ocho hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos, según precisó el comunicado oficial. La Iglesia Mormona, fundada en 1830, asegura contar con una membresía mundial superior a 17,5 millones de personas.

