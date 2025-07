Un miembro de la tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo de la compañía Royal Caribbean, murió tras caer al mar la noche del jueves 24 de julio, cuando la embarcación se encontraba a unos 200 kilómetros de la costa de Nassau, Bahamas.

De acuerdo con reportes a bordo, alrededor de las 7:18 de la noche se activó el protocolo de emergencia conocido como “Oscar, Oscar, Oscar”, señal que indica a la tripulación que una persona ha caído por la borda.

Pasajeros relataron que vieron al personal lanzar salvavidas al océano y posteriormente desplegar una lancha de rescate, que logró recuperar al tripulante. Sin embargo, la persona no sobrevivió.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

