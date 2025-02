Una mujer de 37 años y su hija de dos años, quienes resultaron heridas en el atropello múltiple ocurrido el jueves en Múnich, fallecieron este sábado, informó la policía local.

“Lamentablemente, tenemos que confirmar la muerte ocurrida hoy de la menor de dos años y de su madre”, declaró a AFP el portavoz policial Ludwig Waldinger.

Al menos 37 personas habían resultado heridas cuando un automóvil fue atropellado por una multitud el jueves, hoy se confirman los dos fallecimientos.

Hacia las 10:30 horas del jueves, el sospechoso, a bordo de un Mini Cooper, se acercó por detrás de una marcha de manifestantes convocada por el sindicato del sector servicios Verdi, según la policía.

El conductor era un solicitante de asilo afgano de 24 años, dijo la policía, y fue identificado en los medios locales como Farhad N.

