Premonición fatal: Mujer envió un escalofriante mensaje antes del choque de avión en Brasil

🚨VEJA: Mãe revela as últimas mensagens enviadas por sua filha antes da queda do avião em Vinhedo. Rosana, de 23 anos, expressou medo e reclamou do estado precário da aeronave. Rosemeire tentou acalmar a filha, sugerindo que ela lesse um versículo da Bíblia. No entanto, ao saber da queda do avião, já pressentia que sua filha estava entre as vítimas.