IMÁGENES SENSIBLES: Mujer lleva cadáver de su tío al banco para retirar préstamo

Mujer dice que su tío estaba con vida. Foto: Captura de pantalla/@AlertaMundoNews

Inquietantes imágenes se viralizaron en redes sociales, después de que una mujer habría llevado en una silla de ruedas el cadáver de su tío a una sucursal bancaria para intentar sacar un préstamo de poco más de 55 mil pesos, por lo que terminó detenida.

Sobrina sostiene cadáver de su tío para que firme

En la grabación se observa a la presunta sobrina hablándole y sosteniendo la cabeza del cuerpo ya pálido, así como su mano derecha y señalando que debe firmar el documento para poder llevar a cabo el trámite bancario.

“Tío, tienes que firmar. Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti, haré lo que pueda”, señala la mujer, quien es grabada por una empleada de la institución bancaria.

En el mismo video, la hora detenida continúa insistiendo e incluso coloca la pluma entre los dedos de su tío, mientras el cuerpo está inerte.

“Firma para no darme más dolores de cabeza, no puedo más”, manifiesta la mujer.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles, se recomienda discreción.

Empleados del banco sospechan y graban situación

De acuerdo con medios internacionales, los empleados del banco, ante la sospecha de lo ocurrido, grabaron la situación y posteriormente llamaron a los servicios de emergencia.

La mujer, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, manifestó ser la cuidadora y sobrina de Paulo Roberto Braga, de 68 años.

Érika de Souza llevó el martes 16 de abril el cuerpo de su tío Paulo al banco de Bangu, al oeste de Río de Janeiro, Brasil, con el objetivo de sacar un préstamo de 17 mil reales (poco más de 55 mil pesos).

Ante la nula respuesta del hombre de 68 años, arribó la asistencia médica que constató la muerte horas antes. Posteriormente, ya con la presencia de la policía brasileña, se llevaron a su sobrina para realizar las investigaciones pertinentes.

Sobrina alega que su tío llegó con vida al banco

Al respecto, el abogado de Érika de Souza alega que Paulo Roberto Braga estaba con vida cuando llegó al banco.

Mientras siguen las investigaciones, la mujer terminó arrestada por intento de robo mediante fraude. Asimismo, indagan si realmente era la sobrina de Paulo Roberto.