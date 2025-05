José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, murió este martes a los 89 años. Apenas este lunes, 12 de mayo, se informó que estaba en “fase terminal y con cuidados paliativos”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, confirmó la noticia, en redes sociales: “Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”.

El reconocido líder de izquierda presentaba problemas de salud desde meses atrás, cuando informó que el cáncer que tenía en el esófago se extendió al hígado.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”

Declaró Pepe Mujica en una entrevista realizada durante los primeros días de enero de 2025.