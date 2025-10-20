Museo Louvre permanecerá cerrado este lunes, tras robo de joyas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El museo más visitado de Francia, el Louvre, permanecerá cerrado este lunes, anunció un vocero, así como su cuenta de X, después de que un espectacular robo de joyas el domingo conmocionara al país.

Ello, luego de que el sitio web del museo había indicado que el museo abriría tarde el lunes por la mañana y que varias salas permanecerían cerradas.

“Hemos fallado”

Por otro lado, este lunes el ministro de Justicia francés afirmó que las autoridades fallaron en proteger el museo del Louvre, tras el robo de valiosas joyas a plena luz del día, un hecho que proyecta “una imagen muy negativa” del país.

El Louvre, uno de los mayores museos del mundo, tuvo que cerrar sus puertas el domingo tras el robo de varias joyas de valor incalculable, un hecho que generó repercusión mediática a nivel global. “Lo que es seguro es que hemos fallado”, declaró el ministro Gérald Darmanin a la radio France Inter.

Ello, pues agregó que los ladrones fueron “capaces de colocar un montacargas” en la vía pública, “de hacer subir a gente en unos minutos para extraer joyas de valor inestimable y de dar una imagen deplorable de Francia”.

Mientras el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, afirmó que la operación fue ejecutada por ladrones “experimentados” y mencionó que podrían ser “extranjeros” y que “posiblemente” sean conocidos por acciones similares.

A la par, el presidente francés, Emmanuel Macron, prometió en X que se recuperarán “las obras y los autores serán llevados ante la justicia”.

¿Qué pasó en el Louvre?

Ladrones con pasamontañas irrumpieron en el museo Louvre de París el domingo, utilizando una grúa para romper una ventana del piso superior, luego robaron objetos de valor incalculable de un área que alberga las joyas de la corona francesa antes de escapar en motocicletas, dijeron las autoridades.

Mientras que el robo plantea preguntas incómodas sobre la seguridad en el museo, donde los funcionarios ya habían dado la voz de alarma sobre la falta de inversión en un sitio de fama mundial, hogar de obras de arte como la Mona Lisa, que recibió 8.7 millones de visitantes en 2024.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los ladrones atacaron alrededor de las 9:30 hora local, cuando el museo ya había abierto sus puertas al público, y entraron en el edificio de la Galería de Apolo, dijo la fiscal de París, Laure Beccuau, en BFM TV, quien agregó que el robo duró entre seis y siete minutos y fue llevado a cabo por cuatro personas que estaban desarmadas, pero que amenazaron a los guardias con amoladoras angulares.

Un total de nueve objetos fueron el objetivo de los criminales, y ocho fueron robados. Los ladrones perdieron el noveno, la corona de la esposa de Napoleón III, la Emperatriz Eugenia, durante su escape, dijo Beccuau.

Entre los que sí pudieron llevarse, todos del siglo XIX, figuran el collar del conjunto de zafiros de la reina María Amelia y la reina Hortensia, compuesto por ocho zafiros y 631 diamantes, según la página web del Louvre.

Los ladrones también se llevaron el collar de esmeraldas de María Luisa, compuesto por 32 esmeraldas y mil 138 diamantes. La diadema de la emperatriz Eugenia, a su vez, está formada por cerca de 2 mil diamantes.