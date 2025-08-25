Musk demanda a Apple y OpenAI por prácticas anticompetitivas en IA

GENERANDO AUDIO...

Foto: Archivo AFP

El empresario Elon Musk presentó una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, a quienes acusa de establecer una alianza para frenar la competencia en los mercados de inteligencia artificial y teléfonos inteligentes.

La querella fue interpuesta este lunes por sus empresas xAI y X en un tribunal federal de Texas, Estados Unidos. De acuerdo con el documento judicial de 61 páginas, Musk asegura que ambas compañías firmaron un acuerdo exclusivo para integrar a ChatGPT como el único chatbot de IA generativa en el sistema operativo del iPhone, lo que impediría la entrada de rivales como Grok, desarrollado por xAI.

Musk vs Apple y OpenAI: la denuncia

Según la demanda, la alianza entre Apple y OpenAI representa un bloqueo a la competencia que limita la innovación en el sector tecnológico. Musk sostiene que la práctica no solo afecta a su empresa xAI, sino también al desarrollo de otras alternativas en el mercado de asistentes virtuales.

La queja añade que este acuerdo podría tener un impacto directo en los consumidores de iPhone, al restringir su capacidad de elegir entre distintas aplicaciones de inteligencia artificial.

Lo que sigue en el caso

El proceso judicial apenas comienza en Texas y se espera que, en las próximas semanas, el tribunal defina si la denuncia cumple con los requisitos para abrir un juicio formal. Ni Apple ni OpenAI habían respondido públicamente a las acusaciones al momento del anuncio.